Qu’est-ce qu’une voie de bus dédiée ?

C’est une voie qui est uniquement dédiée aux bus, qui bénéficient en complément de la priorité aux carrefours. Ce principe permet une circulation fluide et rapide des bus, qui gagnent en vitesse et régularité en s’affranchissant ainsi des aléas de la circulation (embouteillages, feux rouges, etc.). Dans le cadre du projet, ce sont ainsi 9,2 km de voies dédiées aux bus qui seront créés. Il peut s’agir d’une voie unidirectionnelle (dans un seul sens de circulation) ou bidirectionnelle (une voie dédiée dans chaque sens de circulation). Ces voies s’insèrent de différentes manières, selon les contraintes du site :

en axial : insertion au centre de la chaussée, entre les deux sens de la circulation générale.

en latéral : insertion à côté de la chaussée

en bilatéral : insertion de part et d’autre de la chaussée

Dans le cadre du projet, partout où cela est possible, le principe d’un site propre bidirectionnel a été retenu. Ces voies dédiées pourront être utilisées par d’autres lignes de bus du secteur, selon des modalités qui seront étudiées dans la suite des études du projet.