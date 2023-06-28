Qui finance le projet et combien coûte-t-il ?

Le coût de l'infrastructure est estimé à 89,1 M€ HT. L’État, la Région Île-de-France, le Département de Seine-Saint-Denis et l’Établissement Public Paris Terres d’Envol financent les études jusqu’à l’Enquête d’Utilité Publique, selon cette répartition :

La Région Île-de-France (49 %)

L’Etat (21%)

Paris Terres d’Envol (20%)

Le département (10%)

Île-de-France Mobilités, Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) en Île-de-France, est le maître d’ouvrage de ces études. C’est également Île-de-France Mobilités qui finance l’intégralité du matériel roulant et des coûts d’exploitation.