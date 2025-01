Découvrez toutes les évolutions du projet Bus Bords de Marne depuis la concertation préalable !

Le projet a fait l’objet de nombreuses évolutions, en collaboration avec l’ensemble des collectivités et des partenaires concernés, afin de prendre en compte vos avis et remarques exprimés lors de la concertation préalable qui s’est tenue en 2020-2021. Ce travail d’études s’est concrétisé par la finalisation du Schéma de principe du projet, qui a été approuvé par le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 7 décembre 2023. Ce document présente les caractéristiques techniques du Bus Bords de Marne, son tracé, ses stations, son coût et son calendrier.

Le site internet du projet Bus Bords de Marne a fait peau neuve pour vous présenter ces évolutions, offrant un aperçu des objectifs du projet et des principes d’aménagement retenus à ce stade. Vous pourrez explorer le tracé du Bus Bords de Marne par secteur, grâce à un focus sur 7 sections distinctes, chacune illustrée de perspectives, d’une vidéo à bord du futur Bus Bords de Marne et d’une vue à 360° des stations. Vous y trouverez également lesprochaines étapes de dialogue.