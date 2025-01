Date de publication: 23 avril 2021

Du 23 avril au 26 mai 2021 se tient l’enquête publique sur le projet de réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay, organisée par la préfecture du Val-de-Marne.

Le pôle de Val de Fontenay et le Bus Bords de Marne

Le projet du pôle de Val de Fontenay comprend le réaménagement de l’espace public autour de la gare et notamment la requalification du pôle bus. A ce stade des études, il intègre l’arrivée du terminus du Bus Bords de Marne dans le pôle bus et tient compte de sa station Carnot/Bobet face à l’allée des Sablons. Les équipes des deux projets (Bus Bords de Marne et pole Val de Fontenay) travaillent en étroite collaboration et les enseignements de la concertation du Bus Bords de Marne nourriront les prochaines études pour approfondir le réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay.