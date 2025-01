Fin de la concertation préalable sur le projet bus bords de marne !

En savoir plus sur :

le processus décisionnel et les instances d’Ile-de-France Mobilités

Les projets de transports portés par Île-de-France Mobilités sont le fruit d’un travail partenarial mené avec l’ensemble des collectivités du territoire et les financeurs.

Ainsi, à chaque grande étape d’un projet, comme celui du Bus Bords de Marne, le projet et les décisions sont présentés et discutés lors de différentes instances (comités techniques avec les services techniques, comité de suivi avec les élus et financeurs …). Les décisions sont prises, in fine, par le Conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités composé des élus de la Région Île-de-France et des départements, et de représentants d’EPCI, de la chambre du commerce et de l’industrie et de la fédération nationale des associations d’usagers des transports.

*Les chiffres définitifs et consolidés seront communiqués dans le bilan de la concertation. Ils sont encore susceptibles d’évoluer, notamment dans l’attente de recevoir les derniers coupons-T envoyés par courrier.

Légende photo : les mesures sanitaires ont été respectées durant toutes les rencontres de la concertation (port du masque, désinfection des mains au gel hydroalcoolique avant toute distribution de dépliant).