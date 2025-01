Focus sur les études de circulation routières

Date de publication: 13 julliet 2021

Suite à la concertation publique, les études de circulation routière pour le projet Bus Bords de Marne ont repris. Celles-ci vont permettre d’évaluer précisément les effets du projet sur les conditions de circulation au niveau de la RD34 et plus largement sur les voiries adjacentes, pour éclairer le choix d’aménagement qui sera, in fine, porté à l’enquête publique.

La première étape de ces études consiste à réaliser un état des lieux de la circulation routière actuelle. La campagne de comptages routiers a ainsi démarré le 21 juin sur tous les axes du périmètre d’étude. Ces comptages sont effectués de différentes façons :

30 points de comptage directionnels par caméras vidéo autonomes : relevés des mouvements aux carrefours avec différenciation des types de véhicule sur une journée aux heures de pointe entre 7h-9h et 17h-19h. La connaissance des directions est importante pour bien adapter les plans de feux et pour bien dimensionner les aménagements aux carrefours avec, par exemple, l’intégration d’une voie dédiée aux tourners à gauche.

: relevés des mouvements aux carrefours avec différenciation des types de véhicule sur une journée aux heures de pointe entre 7h-9h et 17h-19h. La connaissance des directions est importante pour bien adapter les plans de feux et pour bien dimensionner les aménagements aux carrefours avec, par exemple, l’intégration d’une voie dédiée aux tourners à gauche. 11 points de comptages automatiques par radar : réalisés sur 7 jours consécutifs, ils permettent de quantifier le flux moyen journalier, distinguant les véhicules particuliers et les poids lourds.

: réalisés sur 7 jours consécutifs, ils permettent de quantifier le flux moyen journalier, distinguant les véhicules particuliers et les poids lourds. 4 zones d’enquête « Origine / Destination » par lecture de Plaques Minéralogiques* à l’aide de caméras : relevés réalisés sur une journée entre 7h-9h et 17h-19h, permettant d’obtenir un suivi du véhicule sur une zone. Ce type de comptage permet notamment de mieux connaitre la structure du trafic routier : quelle part du trafic de transit par rapport au trafic d’échange ou au trafic local ?

La période particulière de déconfinement avec un télétravail encore important peut biaiser ces comptages. Ce biais est bien pris en compte dans la méthodologie. Les données collectées seront recoupées avec les données collectées en 2019 sur le même territoire afin d’obtenir une situation de référence la plus juste possible.

Et après l’état des lieux de la circulation routière ?

La circulation future va être modélisée en tenant compte de nombreux paramètres comme l’évolution attendue de la population et du nombre d’emplois, les autres projets de voiries locaux, etc. Cette modélisation dynamique permettra ensuite de tester et de comparer l’effet du projet sur les circulations, selon différents scénarios. Nous vous tiendrons au courant des avancées sur le projet ! N’oubliez pas de vous abonner aux actus si ce n’est pas déjà fait pour être alerté !

* seuls les 5 premiers caractères de chaque plaque sont relevés, afin de conserver l’anonymat des automobilistes.

Photo : exemple d’un dispositif de comptage automatique installé sur la RD143 – (c) Ile de France-Mobilités-CPEV-AIMSUN