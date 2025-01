Participez à la concertation sur le projet !

Date de publication: 29 octobre 2020

A partir du 9 novembre 2020 et jusqu’au 8 février 2021, participez à la concertation publique du projet Bus Bords de Marne. C’est un temps d’information et d’échange qui permet d’enrichir le projet et de le faire évoluer grâce aux avis. Riverains, usagers de l’ex RN34, voyageurs, entreprises, associations, collectivités, etc. : vous êtes tous invités à participer !

Suite aux annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire et au confinement national, l’ensemble des rencontres physiques programmées sont en cours de réajustement. Tenez-vous informé(e)s des nouvelles modalités à venir : abonnez-vous ici pour recevoir une alerte mail.

La concertation reste ouverte sur le site internet : pour participer c’est par ici !