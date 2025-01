Participez aux prochaines rencontres de la concertation !

Date de la publication: 8 janvier 2021

La concertation publique sur le projet Bus Bords de Marne lancée le 9 novembre 2020 se poursuit jusqu’au 8 février 2021. Les rencontres initialement prévues en novembre puis annulées suite au confinement sont organisées par Île-de-France Mobilités en janvier et février (voir le calendrier ci-dessous). Profitez de ce temps d’information et d’échange pour donner votre avis. Toutes les contributions récoltées permettront d’alimenter la réflexion d’Ile-de-France Mobilités. Riverains, usagers de l’ex RN34, voyageurs, entreprises, associations, collectivités, etc. : vous êtes tous invités à participer !

Participez aux ateliers en visioconférence

(sur inscription)

Samedi 23 janvier de 9h à 12h

Atelier focus sur la zone

« carrefour Leclerc / triangle Val de Fontenay »

Atelier focus sur la zone

« ZAC Maison Blanche et Ville-Evrard »

Ateliers à distance sur inscription (limite 25 personnes), en visioconférence

Inscrivez-vous aux ateliers-balades ici

Le nombre de participants aux ateliers est limité. Une inscription 2 jours ouvrés avant la tenue des ateliers-balades est nécessaire pour participer (dans la limite des places disponibles). La participation des personnes qui ne se seraient pas inscrites au préalable ne pourra pas être garantie.

L’équipe du projet vient à votre rencontre*, venez-vous informer

Lundi 18 janvier de 16h30 à 19h – Rencontre voyageurs et de proximité

Parvis de la piscine Belvaux entre 2 arrêts de la ligne 113 – Le Perreux-sur-Marne

Gare de Val de Fontenay – Fontenay-sous-Bois

Avenue du Maréchal Foch en face du Marché du Centre-Ville – Neuilly Plaisance

Gare de Chelles-Gournay

Arrêt de bus 113 – Place de la résistance – Neuilly-sur-Marne

* sous réserve de l’obtention des autorisations officielles et de la compatibilité avec les mesures gouvernementales du moment. Les horaires pourront être réajustés à la dernière minute en cas de couvre-feu avancé. Tenez-vous informé(e) en temps réel sur site internet et/ou en vous abonnant aux actualités ici.

Appelez le Numéro Vert

Vous pouvez faire part de votre avis par téléphone. Les équipes d’Ile-de-France Mobilités se tiennent à votre disposition au 0 805 38 58 83 (numéro gratuit) les :

Mercredi 13 janvier 2021 de 12h à 14h

Mercredi 27 janvier 2021 de 12h à 14h

Mercredi 3 février 2021 de 18h à 20h

La durée de chaque communication sera limitée afin de permettre l’expression du plus grand nombre.

Participez en ligne !

SUR LA CARTE PARTICIPATIVE

Vous pouvez y géolocaliser votre avis, une question ou une proposition.

Vous avez également la possibilité de consulter et de commenter les autres propositions.

SUR LE FORMULAIRE DE DEPOT D’AVIS

Rédigez un avis libre ou une question dans le formulaire d’avis.

Restez informé(e)s en temps réel des potentielles modifications liées à la crise sanitaire ou des prochaines actualités sur le projet