Retour sur les essais du bus bi-articulé à Chelles

Date de publication: 20 avril 2023

Mardi 18 avril, les équipes du projet Bus Bords de Marne ont effectué, avec le concours des transporteurs, de la Ville, de la police municipale et de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne, des essais de girations et d’accostage avec un bus bi-articulé de 24 mètres sur l’avenue du Maréchal Foch et à la gare de Chelles-Gournay. Ce bus est actuellement exploité sur le réseau de Metz et a été mis à disposition d’Île-de-France Mobilités pour ces essais.



L’objectif ? Vérifier la compatibilité des aménagements prévus dans le cadre du projet Bus Bords de Marne pour accueillir le terminus de cette nouvelle ligne de bus à haut niveau de service qui doit relier Val de Fontenay à Chelles-Gournay à l’horizon 2030.

Ce type de bus, plus capacitaires que les bus classiques et articulés qui circulent actuellement sur la ligne 113, peut transporter environ 150 voyageurs pour répondre à terme aux besoins de mobilité sur cette nouvelle liaison.

Les études se poursuivent en vue de l’enquête publique sur le projet qui est envisagée en 2024.

