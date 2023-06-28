Neuilly-Plaisance à Neuilly-sur-Marne

Découvrez les aménagements prévus sur ce secteur, au stade des études préalables et présentés à la concertation préalable à l'hiver 2020-2021** :

Le Bus Bords de Marne empruntera le boulevard Gallieni à Neuilly-Plaisance, puis le boulevard Foch, les avenues de Gaulle et Leclerc à Neuilly-sur-Marne.

5 stations sont proposées sur ce linéaire de 2,3 km :

Neuilly-Plaisance RER

Aristide Briand*

Foch – de Gaulle*

Place de la Résistance*

Verdun*

Les voies dédiées aux bus seront situées au centre de la voirie afin de faciliter les accès riverains et d’offrir une vitesse d’exploitation optimale des bus (limitation des conflits en carrefours).

Lors de la concertation préalable, la réduction du nombre de voies dédiées aux automobilistes était envisagée selon deux options, avec l’objectif d’approfondir chacune d’entre elles dans les études suivantes :

deux voies dans le sens vers Paris et une voie vers Chelles,

une voie dans chaque sens.

Une piste cyclable bidirectionnelle est implantée au nord de la voirie.

Entre le boulevard Gallieni et le boulevard Foch, les aménagements favoriseront la desserte de la gare RER de Neuilly-Plaisance, amélioreront la qualité urbaine de l’axe et et seront compatibles avec le gabarit des convois exceptionnels.

Entre l’avenue du général de Gaulle et l’avenue du Maréchal Leclerc, les aménagements favoriseront la desserte des centres-villes, l’amélioration du cadre de vie, la traversée de la place de la Résistance, et seront compatibles avec le gabarit de convois exceptionnels.

Suite à la concertation préalable, des études préliminaires sont en cours de réalisation et visent à préciser et approfondir les aménagements du projet : la répartition des fonctionnalités sur la voirie et notamment le nombre de voies routières, l’emplacement précis des terminus et des stations, les modalités d’exploitation des bus, le nombre de voies routières et le fonctionnement des carrefours, l’insertion des continuités cyclables et piétonnes, la végétalisation le long du tracé, etc.

Sur ce secteur, Île-de-France Mobilités a notamment confirmé qu’au cours de ces études, seront examinés en particulier les impacts du projet sur la circulation routière, pour éclairer le choix d’aménagement qui sera, in fine, porté à l’enquête publique. Les collectivités locales seront étroitement associées aux réflexions sur ce sujet. Les aménagements proposés devront être cohérents d’un bout à l’autre du tracé, pour éviter l’apparition de « goulots d’étranglement ». Ces études permettront également de préciser les principes de fonctionnement des carrefours, principaux points de congestion de la circulation routière, et, de définir les mesures d’accompagnement nécessaires sur les voiries à proximité de l’ex-RN34.

Enfin, l’interconnexion entre le Bus Bords de Marne et la gare de Neuilly-Plaisance sera approfondie afin de faciliter les correspondances pour tous les modes (piétons, cyclistes, usagers des transports en commun).

* Le nom des stations est provisoire

** La présentation du projet sera actualisée lors de la finalisation des études préliminaires de Schéma de Principe