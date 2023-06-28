Le prolongement du RER E à l'Ouest à Mantes-la-Jolie (EOLE)

Le RER E dessert aujourd’hui trois gares du secteur d’étude (Chelles, Val de Fontenay et Nogent-le-Perreux). Les travaux sont en cours pour prolonger le RER E vers l’ouest et ainsi finaliser la traversée complète de Paris (aujourd’hui limitée à Hausmann – Saint-Lazare). Ce prolongement permettra également de réaliser une liaison directe entre la Gare du Nord (gare souterraine de Magenta) et La Défense. Le terminus ouest se situera dans un premier temps au sein du nouveau quartier de La Folie à Nanterre (au-delà de La Défense, horizon mi-2024), puis à Mantes-la-Jolie (horizon fin 2026). À l’ouverture de la ligne complète jusqu’à Mantes-la-Jolie, il est prévu de scinder la ligne en deux sous-parties avec un tronc commun dans Paris. Les missions « Ouest », en provenance de Mantes-la-Jolie, auront alors pour terminus la gare RosaParks. Les missions « Est » auront elles pour terminus Nanterre – La Folie.

Pour en savoir plus : https://www.rer-eole.fr/