Le prolongement du tramway T1 jusqu'à Val de Fontenay

Le projet, sous maîtrise d’ouvrage conjointe du CD93 et de la RATP, vise à prolonger la ligne de Tramway T1 depuis le terminus actuel de Noisy-le-Sec (93) jusqu’à la gare de Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois (94).

Ce prolongement desservira les villes de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois, améliorant ainsi la desserte en transports en commun de l’Est parisien et permettant de désenclaver les quartiers traversés. Il permettra également d’améliorer le cadre de vie en requalifiant les axes empruntés, notamment le secteur de l’A186 réaménagé en avenue paysagère et celui de la RD86 à Fontenay-sous-Bois.

Au niveau du secteur d’étude, ce prolongement vient renforcer l’offre de transport en commun structurante sur le pôle de Val de Fontenay en créant de nouvelles possibilités de déplacement.

La mise en service du prolongement est prévue à horizon « 2027 » jusqu’à la station Rue de Rosny et horizon « 2029 » à Val de Fontenay.

Pour en savoir plus : www.t1bobigny-valdefontenay.fr