Le réaménagement du pôle de Chelles-Gournay

Localisé au sud-ouest de la commune, à proximité directe de la gare RER et Transilien, le pôle de Chelles-Gournay sera desservi par la ligne 16 du métro. Il s'implante à quelques pas du centre-ville, et est bordé par le parc du Souvenir Émile Fouchard qui s'étendra à terme jusqu'à l'entrée de la gare, pour offrir aux voyageurs le confort d'une arrivée immédiate en pleine nature. À terme, près de 45 000 voyageurs se croiseront chaque jour sur les quais de la gare.

Pour en savoir plus : https://www.societedugrandparis.fr/ligne-16/gare-chelles