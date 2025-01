Les objectifs

Apaiser et valoriser l’espace public : le réaménagement de l’espace public prévu dans le cadre du projet permettra d’apaiser les circulations et de mettre en place un partage plus équilibré de l’espace au profit des usagers des transports collectifs, des cyclistes et des piétons. Le projet vise également à préserver et à renforcer autant que possible la trame végétale sur le tracé du Bus Bords de Marne, contribuant au confort de tous et à la qualité paysagère de l’axe.