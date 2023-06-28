La ligne de métro 15 desservant la gare de Val-de-Fontenay

Sur 23 km, la ligne 15 Est traversera 13 communes dans deux départements, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Elle bénéficiera directement à 675 000 habitants. Sa mise en service est prévue à l’horizon 2030. Avec les tronçons Sud et Ouest de la ligne 15, elle formera une grande rocade de 75 km tout autour de la capitale. La ligne s’arrêtera notamment à Val de Fontenay et Nogent Le Perreux.

Pour en savoir plus : https://www.societedugrandparis.fr/ligne-15-est