La ligne de métro 16 desservant la gare de Chelles-Gournay

La ligne de métro 16 doublant la ligne de métro 15 sur un arc de cercle nord-est, en banlieue plus éloignée, à partir du pôle de Saint-Denis – Pleyel. Elle reliera Saint-Denis – Pleyel à Noisy-Champs en 26 minutes via notamment Le Bourget, Aulnay-sous-Bois, Sevran ou Chelles et irriguera ainsi la Seine-Saint-Denis jusqu'aux frontières de la Seine-et-Marne via la desserte de 10 gares. Elle desservira la gare de Chelles sur le périmètre d’étude. La mise en service est aujourd’hui prévue en deux ou trois phases. Une mise en service de Saint-Denis – Pleyel au Blanc-Mesnil en 2024, du Blanc Mesnil à Clichy-Montfermeil en 2026, et une mise en service de Clichy-Montfermeil à Noisy-Champs en 2028.

Pour en savoir plus : https://www.grandparisexpress.fr/ligne-16