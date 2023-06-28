Le Centre Opérationnel Bus (COB)

Le nouveau Centre Opérationnel Bus (COB) est indispensable à l'exploitation du Bus Bords de Marne. C'est un atelier-garage aux fonctions multiples : la maintenance préventive et corrective des bus, leur nettoyage, ainsi que leur garage en fin de service.

En effet, les centres opérationnels bus existants ne peuvent pas recevoir les futurs bus articulés à motorisation électrique du Bus Bords de Marne (pour une question de place). En plus d'accueillir le Bus Bords de Marne, le nouveau centre opérationnel bus permettra également de répondre aux besoins d'autres lignes de bus du territoire.

Le site retenu pour sa construction est à Neuilly-sur-Marne à environ 1,5 km au nord de la place de la Résistance, au sein du secteur des délaissés de l’autoroute A103 entre les voies ferrées et la rue Paul et Camille Thomoux.