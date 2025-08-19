Bus

Nouvelle ligneVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Phase Enquête Publique

Mis à jour le

Déclaration d'utilité publique (2025)

PDF

Arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique

PDF

Annexe N°1 de l'arrêté préfectoral : plan de situation

PDF

Annexe N°2 de l'arrêté préfectoral : plan général des travaux

PDF

Annexe N°3 de l'arrêté préfectoral : déclaration de projet

PDF

Annexe N°4 de l'arrêté préfectoral : dossier de mise en compatibilité des documents d'urbanisme

Déclaration de projet Bus Bords de Marne (2025)

PDF

Délibération du Conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités du 10/04/2025

PDF

Annexes à la délibération du Conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités du 10/04/2025

Rapport de la commission d'enquête (2024)

PDF

Rapport de la commission d'enquête indépendante

Dossier d'Enquête Publique (2024)

PDF

Guide de lecture du dossier d'enquête

PDF

A- Objet de l'enquête

PDF

B- Notice explicative

PDF

C- Caractéristiques principales des ouvrages

PDF

D- Plan de situation

PDF

E- Plan général des travaux

PDF

F0- Etude d'impacts - Préambule

PDF

F1- Etude d'impacts - Résumé non technique

PDF

F2- Etude d'impacts - Description du projet

PDF

F3- Etude d'impacts - Etat initial

PDF

F4- Etude d'impacts - Impacts et mesures

PDF

F5- Etude d'impacts - Analyse des impacts cumulés

PDF

F6- Etude d'impacts - Vulnérabilité au changement climatique

PDF

F7- Etude d'impacts - Variantes

PDF

F8- Etude d'impacts - Infrastructures de transport

PDF

F9- Etude d'impacts - Incidence Natura 2000

PDF

F10- Etude d'impacts - Auteurs et méthodes

PDF

G- Evaluation socio-économique

PDF

H- Appréciation sommaire des dépenses

PDF

I- Mise en compatibilité des documents d'urbanisme (MECDU)

PDF

J1- Annexes - Bilan des concertations et délibérations

PDF

J2- Annexes - Evaluation environnementale et réponse

PDF

J3- Annexes - Autres avis

Enquête d'Utilité Publique (2024)

PDF

2024.09 - Avis d'enquête

PDF

2024.09 - Arrêté interpréfectoral

PDF

2024.09 - Annexes de l'arrêté interpréfectoral

Schéma de Principe (2023)

PDF

2023.12 - Schéma de Principe

54.0 MB

Document IMG

2023.12 - Extrait du Schéma de Principe : planches d'insertion à la mise en service du BBM

56.35 MB

Document IMG

2023.12 - Extrait du Schéma de Principe : planches d'insertion 2 ans après la mise en service du Métro 15 à Val de Fontenay

56.4 MB

Délibérations d'Ile-de-France Mobilités

PDF

Délibération du Conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités du 7/12/2023 : Approbation du Schéma de principe

183.3 KB