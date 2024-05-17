Bus

Nouvelle ligneVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Réunions publiques et ateliers

Mis à jour le

Rencontres publiques préalables à l'Enquête Publique (Mars-Avril 2024)

Réunion publique du 21 mars 2024 focus secteur Le Perreux-sur-Marne et Fontenay-sous-Bois - Présentation

3.2 MB

Réunion publique du 21 mars 2024 focus secteur Le Perreux-sur-Marne et Fontenay-sous-Bois - Compte-rendu

414 KO

Rencontre voyageurs à Chelles du 25 mars 2024 - Compte rendu

333 Ko

PDF

Présentation de la réunion publique à Neuilly-sur-Marne du 2 avril 2024

2,29 Mo

Compte rendu de la réunion publique à Neuilly-sur-Marne du 2 avril 2024

562 Ko

Présentation de la réunion publique à Neuilly-Plaisance du 4 avril 2024

1 537 Ko

Compte rendu de la réunion publique à Neuilly-Plaisance du 4 avril 2024

439 Ko

Ateliers de la concertation préalable (2020-2021)

PDF

Atelier focus N°1 Carrefour Leclerc Triangle de Val de Fontenay - Présentation

6.5 MB

PDF

Atelier focus N°1 Carrefour Leclerc Triangle de Val de Fontenay - Compte-rendu

1.8 MB

PDF

Atelier focus N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Présentation

2.3 MB

PDF

Atelier focus N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Compte-rendu

1.3 MB