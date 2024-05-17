Nouvelle ligneVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Réunions publiques et ateliers
Mis à jour le
Rencontres publiques préalables à l'Enquête Publique (Mars-Avril 2024)
Réunion publique du 21 mars 2024 focus secteur Le Perreux-sur-Marne et Fontenay-sous-Bois - Présentation
3.2 MB
Réunion publique du 21 mars 2024 focus secteur Le Perreux-sur-Marne et Fontenay-sous-Bois - Compte-rendu
414 KO
Rencontre voyageurs à Chelles du 25 mars 2024 - Compte rendu
333 Ko
Présentation de la réunion publique à Neuilly-sur-Marne du 2 avril 2024
2,29 Mo
Compte rendu de la réunion publique à Neuilly-sur-Marne du 2 avril 2024
562 Ko
Présentation de la réunion publique à Neuilly-Plaisance du 4 avril 2024
1 537 Ko
Compte rendu de la réunion publique à Neuilly-Plaisance du 4 avril 2024
439 Ko
Ateliers de la concertation préalable (2020-2021)
Atelier focus N°1 Carrefour Leclerc Triangle de Val de Fontenay - Présentation
6.5 MB
Atelier focus N°1 Carrefour Leclerc Triangle de Val de Fontenay - Compte-rendu
1.8 MB
Atelier focus N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Présentation
2.3 MB
Atelier focus N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Compte-rendu
1.3 MB