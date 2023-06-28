Les projets d'aménagement structurants du territoire

Les projets urbains sur le secteur de Val de Fontenay

L’opération d’aménagement qui s’étale sur 85 hectares, est située au nord et autour du pôle de Val de Fontenay, et vise à :

Désenclaver le quartier des Alouettes des autres quartiers de la ville ;

Développer des aménagements mixtes (bureaux, logements, commerce et service, activités et équipements) ;

Accompagner le développement économique du secteur grâce à des projets d’envergure attractifs ;

Prendre en compte les enjeux environnementaux, le développement durable et l’écologie urbaine par la réalisation d’aménagements exemplaires ;

Aménager et requalifier les espaces publics de manière à pacifier les flux, favoriser les modes doux et créer des espaces publics vivants, conviviaux et accessibles à tous.

Le programme prévisionnel prévoit, à horizon 2035, de libérer 565 952 m² de surface au sol.

Cette opération prévoit la création de la ZAC Marais Pointe Joncs-Marins étalée sur différents secteurs, dont certains à proximité du tracé du projet Bus Bords de Marne. Par exemple :