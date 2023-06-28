Les projets d'aménagement structurants du territoire
Les projets urbains sur le secteur de Val de Fontenay
L’opération d’aménagement qui s’étale sur 85 hectares, est située au nord et autour du pôle de Val de Fontenay, et vise à :
- Désenclaver le quartier des Alouettes des autres quartiers de la ville ;
- Développer des aménagements mixtes (bureaux, logements, commerce et service, activités et équipements) ;
- Accompagner le développement économique du secteur grâce à des projets d’envergure attractifs ;
- Prendre en compte les enjeux environnementaux, le développement durable et l’écologie urbaine par la réalisation d’aménagements exemplaires ;
- Aménager et requalifier les espaces publics de manière à pacifier les flux, favoriser les modes doux et créer des espaces publics vivants, conviviaux et accessibles à tous.
Le programme prévisionnel prévoit, à horizon 2035, de libérer 565 952 m² de surface au sol.
Cette opération prévoit la création de la ZAC Marais Pointe Joncs-Marins étalée sur différents secteurs, dont certains à proximité du tracé du projet Bus Bords de Marne. Par exemple :
- Le secteur de l’Îlot la Pointe, avec l’opération Quartus dont les travaux ont été achevé en 2023, qui propose 47 000 m² de bureaux et 140 logements ;
- Le secteur du Péripôle Nord, au sein duquel le projet prévoit son terminus à terme, comporte le développement d’un projet urbain, ainsi que les aménagements du pôle de la gare Val de Fontenay ;
- L’allée des Sablons (Péripôle Sud), connectée à la rue Carnot, doit également être transformée dans le cadre des aménagements du pôle de la gare Val de Fontenay.
Plan du projet de concession de Fontenay-Alouettes (à gauche) et focus sur la ZAC Marais Point Joncs-Marins (à droite)
La ZAC Maison Blanche
Perspective du parc de Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne - Source : Mairie de Neuilly-sur-Marne (2020)
Située sur le site de l’ancien hôpital Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne, la ZAC réalisée par Grand Paris Aménagement pour le compte de Grand Paris Grand Est s’implante sur 59 hectares. Elle accueillera, à terme, environ 4 000 logements, des commerces, deux groupes scolaires, une école maternelle et une crèche, un conservatoire de musique, de danse et de théâtre, un centre culturel et des espaces publics.Environ 1 000 logements ont été livrés de 2020 à 2022, le reste des logements seront ultérieurement. Les accès principaux à ce nouveau quartier sont prévus depuis l’ex-RN34 au niveau de l’avenue Antonin Artaud, de la rue Renée Vivien et l’avenue Jean Stephan.