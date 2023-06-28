Le réaménagement de la gare RER de Neuilly-Plaisance

Porté par Île-de-France Mobilités, le projet d’adaptation et de modernisation de la gare vise à désaturer l’accès secondaire à l’heure de pointe et à améliorer la fluidité de circulation dans la salle des billets. Au niveau de l’accès secondaire, il est notamment prévu la création d’un escalier fixe et d’un escalier mécanique pour chaque quai, l’élargissement des escaliers existants, l’agrandissement et le réaménagement de la salle des billets. Le projet comprend également la rénovation des quais et le réaménagement du bâtiment voyageurs principal. Le projet est en phase d’études de conception détaillée.