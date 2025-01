La déclaration de projet approuvée

Date de publication: 31 mai 2022

Après l’enquête publique qui s’est tenue du 6 novembre au 11 décembre 2021, et l’avis favorable du commissaire enquêteur sur le projet rendu en février, le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a approuvé le 25 mai 2022 la déclaration de projet Bus Entre Seine.

La déclaration de projet justifie de l’intérêt général du projet. Il répond aux enjeux d’amélioration de la performance des lignes de bus du secteur (gains de temps pour les voyageurs, meilleure régularité, et ponctualité), avec une desserte fine du territoire et un rabattement facilité sur le réseau structurant de transport collectif. Il vient renforcer l’attractivité et accompagner le développement d’un territoire en mutation, grâce à une desserte plus efficace. Il participe à une meilleure qualité de vie et promeut l’usage des transports en commun et des modes doux. De plus le projet Bus Entre Seine est compatible avec les documents de planification et présente un bilan socio-économique positif.

La déclaration de projet précise aussi les suites données aux réserves émises par le commissaire enquêteur suite à l’enquête publique :

mettre en œuvre une circulation des bus en mode banalisé entre les boulevards Jeanne d’Arc et Galliéni après révision du plan de circulation par la commune d’Argenteuil ;

fusionner les stations Léon Feix et Hôtel de Ville, et réfléchir à des aménagements cyclables plus sécurisés sans impacter les arbres ;

améliorer les aménagements cyclables en lien avec le territoire, avec une planification de rencontres avec les parties prenantes au fur et à mesure de l’avancement des phases d’études ultérieures du projet et ce dès 2022.

Prochaine étape : la décision du préfet qui doit se prononcer sur l’utilité publique du projet.