La concertation en phase d'avant-projet

Des ateliers de concertation en phase avant-projet

En 2024, Île-de-France Mobilités a poursuivi le dialogue en organisant une série d’ateliers avec des acteurs associatifs et des représentants des communes concernées. Organisés dans le cadre de la phase d’Avant-Projet (AVP), ces comités de proximité ont permis d’échanger autour des premiers scénarios et aménagements envisagés dans trois secteurs : Bezons, le centre-ville d’Argenteuil et le quartier Porte Saint-Germain – Berges de Seine.

Trois comités ont ainsi été constitués pour suivre cette phase de travail :

À Bezons (22 mars 2024), sur l’axe de la RD392 et l’axe Jean Jaurès – Danielle Casanova

À Argenteuil (25 mars 2024), sur le secteur centre-ville, entre la gare et la rue Henri Barbusse

À Argenteuil également (2 avril 2024), sur le secteur Porte Saint-Germain – Berges de Seine, entre la rue Henri Barbusse et Bezons

Ces ateliers ont permis de traiter de manière concrète les enjeux de priorisation des usages dans un espace public contraint, ainsi que les conditions d’intégration du projet dans le tissu urbain existant. Ils ont favorisé l’implication des acteurs locaux dans les choix d’aménagement, en prenant en compte les spécificités propres à chaque territoire.