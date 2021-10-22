Comment s’est déroulé la concertation préalable ?

Pour permettre à chacun de s’informer et de participer Île-de-France Mobilités a mis en place le dispositif suivant :

trois rencontres de terrain : le 20 mars 2018 en gare de Cormeilles-en-Parisis ; le 3 avril 2018 au terminus du tram T2 à Pont de Bezons et le 11 avril 2018 au marché des Indes à Sartrouville ;

deux réunions publiques : le 28 mars à Argenteuil et le 5 avril à Bezons ;

un coupon T, volet détachable du dépliant à renseigner et à retourner gratuitement par voie postale ;

en ligne, sur le site internet dédié : un formulaire de contribution libre et une carte participative permettant de déposer un avis géolocalisé.

Des posts Facebook ont permis de relayer auprès du plus grand nombre l’information quant à la tenue de la concertation, en invitant chacun à se rendre sur le site internet du projet pour s’informer et contribuer.