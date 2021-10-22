La concertation préalable
Comment s’est déroulé la concertation préalable ?
Pour permettre à chacun de s’informer et de participer Île-de-France Mobilités a mis en place le dispositif suivant :
- trois rencontres de terrain : le 20 mars 2018 en gare de Cormeilles-en-Parisis ; le 3 avril 2018 au terminus du tram T2 à Pont de Bezons et le 11 avril 2018 au marché des Indes à Sartrouville ;
- deux réunions publiques : le 28 mars à Argenteuil et le 5 avril à Bezons ;
- un coupon T, volet détachable du dépliant à renseigner et à retourner gratuitement par voie postale ;
- en ligne, sur le site internet dédié : un formulaire de contribution libre et une carte participative permettant de déposer un avis géolocalisé.
Des posts Facebook ont permis de relayer auprès du plus grand nombre l’information quant à la tenue de la concertation, en invitant chacun à se rendre sur le site internet du projet pour s’informer et contribuer.
Pourquoi une concertation préalable ?
La concertation préalable sur le projet Bus Entre Seine s’est tenue du 19 mars au 20 avril 2018. Ce temps d’information et d’échanges entre l’équipe projet, les riverains, les usagers, les collectivités locales et les acteurs associatifs et économiques a permis à chacun de s’informer sur les caractéristiques et les objectifs du projet, de poser ses questions et de formuler ses propositions.
Le 09 octobre 2018, Île-de-France Mobilités a adopté le bilan de la concertation, du projet Bus Entre Seine, restituant l’ensemble des avis exprimés à travers le site internet, les cartes T et les rencontres publiques. Le bilan prend acte des avis exprimés et présente les enseignements de la concertation.
Dossier d'objectifs et caractéristiques principales
Bilan de la concertation préalable
Synthèse du bilan