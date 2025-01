Les atouts du projet

Un réseau de bus adapté

Le nombre et le positionnement de certains arrêts de bus sera modifié dans le cadre du projet, pour assurer des temps de parcours plus efficaces.

L’itinéraire de certaines lignes sera retravaillé pour qu’un maximum de voyageurs puisse bénéficier des nouveaux aménagements. Par exemple, l’itinéraire des lignes 272 et 3 pourra être adapté de manière à emprunter les nouvelles voies dédiées aux bus. D’autres lignes pourront faire l’objet d’adaptation pour bénéficier des aménagements.

Les réflexions relatives à l’organisation précise du réseau seront menées dans les étapes ultérieures.

Une qualité de service améliorée

Grâce à des bus plus réguliers, plus rapides, plus fréquents, plus accessibles la circulation sera plus fluide et apaisée. Le réaménagement des stations – et la création de nouvelles – sera également source de confort : mobilier moderne, information voyageurs, accessibilité…

Avec des temps de parcours raccourcis (entre 5 et 15 minutes gagnées entre Pont-de-Bezons et les gares d’Argenteuil, de Cormeilles et de Sartrouville) et une qualité de trajet renforcée, il sera désormais plus aisé de rejoindre en bus les gares et les grands axes du réseau de transport.

Une meilleure qualité de vie

La réalisation des voies bus sera l’occasion de requalifier les espaces traversés, notamment en faveur des piétons et des cyclistes, avec des itinéraires cyclables tout au long des nouveaux aménagements.

Les principes d’aménagement des itinéraires cyclables ne sont pas arrêtés à ce stade du projet. Ils feront l’objet d’études spécifiques dans les étapes à venir, avec un objectif de proposer des itinéraires confortables et sécurisés, tenant compte de l’environnement urbain.

La valorisation de l’espace public pourra également se traduire par de nouveaux mobiliers, un nouvel éclairage, de la végétalisation, l’élargissement de certains trottoirs… dans le respect des différents paysages urbains jalonnant le tracé.