Bus

Aménagements dédiés au busArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Enquête publique

Publié le

PDF

Schéma de principe

15.8 MB

Dossier d’enquête publique

PDF

Rapport Comissaire enquêteur sur le Bus Entre Seine

13.5 MB

PDF

Conclusions du Commissaire enquêteur du Bus Entre Seine DUP

1.6 MB

PDF

Avis Et Conclusions DUP Et MECDU Bus Entre Seine

4.6 MB

PDF

Guide de lecture

735.7 KB

PDF

PIECE A Objet de l'enquête, informations juridiques et administratives

2.4 MB

PDF

PIECE B Notice explicative

27.8 MB

PDF

PIECE C Plan de situation

705.9 KB

PDF

PIECE D Plan général des travaux

2.2 MB

PDF

PIECE E Principales caractéristiques des ouvrages les plus importants

4.3 MB

PDF

PIECE F Appréciation sommaire des dépenses

812.6 KB

PDF

PIECE G.1 Préambule de l'étude d'impact

1.1 MB

PIECE G.2 Résumé non technique

18.2 MB

PDF

PIECE G.3 Description du projet et solutions de substitutions envisagées

23.4 MB

PDF

PIECE G.4 Etat initial de l'environnement

18.3 MB

PDF

PIECE G.5 Evaluation des impacts du projet et mesures associées

16.2 MB

PDF

PIECE G.6 Compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme

8.6 MB

PDF

PIECE G.7 Document d'incidences Natura 2000

2.1 MB

PDF

PIECE G.8 Effets cumulés

3.2 MB

PDF

PIECE G.9 Evaluation environnementale des MECDU

4.0 MB

PDF

PIECE G.10 Analyses complémentaires liées aux infrastructures de transport

6.9 MB

PDF

PIECE G.11 Méthodologie et auteurs

14.9 MB

PDF

PIECE H Evaluation socio-économique

2.3 MB

PDF

PIECE I.1 MECDU Argenteuil

10.2 MB

PDF

PIECE I.2 MECDU Bezons

11.0 MB

PDF

PIECE I.3 MECDU Cormeilles-en-Parisis

5.9 MB

PDF

PIECE I.4 MECDU Sartrouville

9.1 MB

PDF

PIECE J.1 Délibérations IDFM

907.4 KB

PDF

PIECE J.2 Concertation sur le projet

13.9 MB

PDF

PIECE J.3 Avis liés à l'évaluation environnementale et mémoire en réponse

31.4 MB

PDF

PIECE J.4 Les autres avis

2.4 MB

Communiqué de presse

PDF

IDFM 180208 BusEntreSeine CP

540.8 KB

Declaration de projet

PDF

Arrêté Des Modalités

1.6 MB

PDF

Prise de position du Conseil municipal d’Argenteuil

144.9 KB

PDF

Prise de position du Conseil départemental du Val d’Oise

1.3 MB

PDF

Délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités concernant le bilan de la concertation

578.1 KB

PDF

Arrêté d'ouverture d'enquête publique

378.1 KB

PDF

Délibération du Conseil d'Administration d'Île-de-France Mobilités concernant le schéma de principe et le DEUP

184.3 KB

PDF

Déclaration de projet et Annexe1

559.0 KB

Déclaration d'Utilité Publique

PDF

Arrêté interpréfectoral n°2022-16825

353.2 KB

PDF

Annexe 1 : Mesures pour éviter, réduire, compenser les effets négatifs du projet

1.7 MB