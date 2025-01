Le projet en bref

Pourquoi ce projet ?

Situé entre deux bras de la Seine, le territoire d’Argenteuil, Bezons, Sartrouville et Cormeilles-en-Parisis est marqué par des secteurs denses en habitations et emplois, mais faiblement desservis par des transports en commun structurants, notamment :

le centre-ville d’Argenteuil et le quartier Val Notre Dame,

le cœur de ville de Bezons,

le quartier des Indes à Sartrouville,

le secteur des Bois-Rochefort à Cormeilles-en-Parisis.

De nombreuses lignes de bus parcourent ce territoire mais souffrent de conditions de circulation difficiles, notamment aux heures de pointe.

Le projet Bus Entre Seine vise à améliorer les déplacements des voyageurs sur le territoire, notamment par l’aménagement de voies bus dédiées. Il renforcera ainsi la régularité des lignes et réduira les temps de trajets entre le pont de Bezons (tramway T2) et les gares d’Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, Transilien L) et Cormeilles-en-Parisis (Transilien J).

L’aménagement de voies réservées aux bus s’accompagnera d’une requalification des espaces publics, avec notamment la création d’itinéraires cyclables et des aménagements paysagers pour une meilleure qualité de vie : arbres, trottoirs élargis, etc.

Ce projet s’articule avec les politiques d’urbanisme et de transports dans un territoire en pleine mutation. Le secteur, densément peuplé et riche en pôle d’activités, va encore se développer d’ici 2030. C’est pourquoi l’offre de transport en commun doit s’adapter et répondre au mieux aux évolutions à venir tout en développant des modes de transports doux.