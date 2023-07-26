Quel est le linéaire du projet ?

8,2 km de voies dédiées aux bus seront aménagées entre Argenteuil, le Pont de Bezons, le quartier des Indes (Sartrouville) et les Bois-Rochefort (Cormeilles-en-Parisis). Elles permettront des gains significatifs en termes de régularité et de temps de trajets, entre 5 et 15 minutes.

La circulation des bus sera également facilitée vers les gares de Sartrouville RER et Cormeilles-en-Parisis. Au total, environ 16,5 km de lignes de bus sont donc concernées.