Comment puis-je m’informer sur le projet et donner mon avis ?
Publié le
Le dossier d’enquête publique est consultable par tous dans chacune des mairies des communes concernées par le projet. Un dossier d’information d’enquête publique, présentant plus synthétiquement le projet, sera mis à disposition XX (à préciser). Vous pouvez également le consulter ici (lien à faire vers le document), déposer un avis (oral ou écrit) , ou en cliquant ici ou auprès du commissaire d’enquête publique lors des permanences qui se tiendront :
- En mairie d’Argenteuil : le samedi 6 novembre 2021 de 9h à 12h, le mercredi 17 novembre 2021 de 11h à 13h30 et le samedi 11 décembre 2021 de 9h à 12h ;
- En mairie de Bezons : le mercredi 10 novembre 2021 de 13h30 à 16h, le mercredi 24 novembre 2021 de 9h à 12h et le vendredi 3 décembre 2021 de 13h30 à 16h ;
- En mairie de La Cormeilles-en-Parisis : le samedi 27 novembre 2021 de 9h à 12h ;
- En mairie de Sartrouville : le mardi 16 novembre 2021 de 18h à 20h.