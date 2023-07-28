Comment puis-je m’informer sur le projet et donner mon avis ?

Le dossier d’enquête publique est consultable par tous dans chacune des mairies des communes concernées par le projet. Un dossier d’information d’enquête publique, présentant plus synthétiquement le projet, sera mis à disposition XX (à préciser). Vous pouvez également le consulter ici (lien à faire vers le document), déposer un avis (oral ou écrit) , ou en cliquant ici ou auprès du commissaire d’enquête publique lors des permanences qui se tiendront :

En mairie d’Argenteuil : le samedi 6 novembre 2021 de 9h à 12h, le mercredi 17 novembre 2021 de 11h à 13h30 et le samedi 11 décembre 2021 de 9h à 12h ;

En mairie de Bezons : le mercredi 10 novembre 2021 de 13h30 à 16h, le mercredi 24 novembre 2021 de 9h à 12h et le vendredi 3 décembre 2021 de 13h30 à 16h ;

En mairie de La Cormeilles-en-Parisis : le samedi 27 novembre 2021 de 9h à 12h ;

En mairie de Sartrouville : le mardi 16 novembre 2021 de 18h à 20h.