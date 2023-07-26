Quelles lignes bénéficieront des aménagements ?

Le projet consiste à créer des aménagements et à mettre en place de mesures facilitant la circulation des bus entre la gare d’Argenteuil et les gares de Cormeilles-en-Parisis et Sartrouville via le Pont de Bezons. Avec le projet Bus Entre Seine, les lignes structurantes RATP 272 et TVO 3 bénéficieront d’une régularité et de temps de parcours améliorés. Mais de nombreux autres bus profiteront également de ces aménagements.