De Bezons À Cormeilles-En-Parisis

Requalification de la RD392 en boulevard urbain

Le projet tire partie des aménagements existants au niveau du terminus du tram T2 « Pont de Bezons ». Comme aujourd’hui, les lignes de bus bénéficieront de voies dédiées et correspondances directes avec le tramway. Ils emprunteront également les voies bus existantes entre le Pont de Bezons et la Grâce de Dieu, que le projet prévoit de maintenir.

La rue Gabriel Péri et la rue Lucien Sampaix constituent la RD 392, entre le pont de Bezons et l’entrée de Cormeilles-en-Parisis. Elle représente un lien entre les 4 communes du projet et une jonction entre le Val d’Oise et les Yvelines. Sa valorisation dans le cadre du projet Bus Entre Seine en fera un axe emblématique desservant le centre-ville de Bezons, le Val-Notre-Dame, ou encore le quartier des Indes.