Centre-ville d’Argenteuil : un cadre urbain historique à préserver

Dans le centre-ville historique d’Argenteuil, le projet Bus Entre Seine s’inscrit avec finesse dans un cadre urbain marqué par l’histoire et le patrimoine arboré. L’aménagement a été pensé pour préserver les alignements d’arbres existants, notamment le double alignement planté de l’axe Jeanne d’Arc – Léon Feix, qui offre une perspective remarquable sur la Butte d’Orgemont.

Pour améliorer la performance des bus tout en respectant l’identité du lieu, la station Hôtel de Ville sera repositionnée et fusionnée avec l’actuelle station Léon Feix, limitant ainsi l’impact sur le patrimoine végétal. La section Jeanne d’Arc – Gallieni conservera une chaussée mixte afin d’assurer une circulation apaisée et de maintenir la qualité paysagère de l’axe.

Le projet réutilise le couloir bus de l’avenue Maurice Berteaux et élargit les couloirs ouverts aux cycles sur le boulevard Léon Feix. Il accompagne également l’ambition de la Ville d’Argenteuil dans le cadre du projet « La Canopée – Gabriel Péri », pour redonner vie aux espaces publics autour de l’Hôtel de Ville.