Cormeilles et Sartrouville, les mesures d’accompagnement

Vers la gare de Cormeilles-en-Parisis : des arrêts modernisés et accessibles

Sur environ 3 km, des mesures d’accompagnement amélioreront la circulation des bus et la qualité des arrêts. Les interventions visent à :

Mettre aux normes les stations pour une accessibilité renforcée, notamment pour les personnes à mobilité réduite ;

Rehausser la chaussée au niveau des arrêts pour faciliter l'embarquement et le débarquement ;

Recalibrer les quais et mettre en place des quais en alignement droit pour ralentir le trafic et sécuriser les usagers ;

Moderniser les abris voyageurs et intégrer des plantations d’arbres ou d’éléments paysagers lorsque cela est possible.

Ces aménagements s’inscrivent dans une approche durable, privilégiant la réutilisation des infrastructures existantes pour limiter l’impact environnemental.