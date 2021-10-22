Cormeilles et Sartrouville, les mesures d’accompagnement
Vers la gare de Cormeilles-en-Parisis : des arrêts modernisés et accessibles
Sur environ 3 km, des mesures d’accompagnement amélioreront la circulation des bus et la qualité des arrêts. Les interventions visent à :
- Mettre aux normes les stations pour une accessibilité renforcée, notamment pour les personnes à mobilité réduite ;
- Rehausser la chaussée au niveau des arrêts pour faciliter l’embarquement et le débarquement ;
- Recalibrer les quais et mettre en place des quais en alignement droit pour ralentir le trafic et sécuriser les usagers ;
- Moderniser les abris voyageurs et intégrer des plantations d’arbres ou d’éléments paysagers lorsque cela est possible.
Ces aménagements s’inscrivent dans une approche durable, privilégiant la réutilisation des infrastructures existantes pour limiter l’impact environnemental.
Vers la gare de Sartrouville : fluidifier la circulation des bus
Sur près de 5 km, entre le quartier des Indes et la gare de Sartrouville, des mesures d’accompagnement optimiseront l’exploitation des lignes de bus tout en limitant l’impact sur le tissu urbain. Elles incluent :
- La priorité aux carrefours à feux pour améliorer la régularité des bus ;
- Le réaménagement de plusieurs stations clés pour plus de confort et d’efficacité ;
- Des ajustements locaux du plan de circulation pour fluidifier les déplacements.
Ces interventions permettront d’adapter l’itinéraire de la ligne 272 en lien avec le prolongement du tram T11 (en projet), renforçant ainsi le maillage du réseau de transport en commun sur le secteur.