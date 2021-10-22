Quartier Porte Saint-Germain – Berges de Seine : un secteur en mutation

Le projet Bus Entre Seine s’inscrit dans la transformation d’un quartier en pleine mutation, en lien avec les projets urbains majeurs comme Unik et O’Marché Frais. L’aménagement des voies de bus est conçu pour accompagner cette dynamique, améliorer l’accessibilité et favoriser les mobilités durables.

La rue Michel Carré passera en sens unique entre la rue Henri Barbusse et l’avenue du Marais, une évolution qui permettra d’apaiser la circulation et de sécuriser les déplacements. Les voiries élargies et les cheminements piétons et cyclables offriront un cadre de vie plus agréable et des déplacements facilités.

Un travail ambitieux de végétalisation renforcera le confort urbain et l’identité paysagère du quartier, tout en créant des continuités entre la ville et les berges de Seine. La mise en place du site propre pour les bus marque une étape clé pour optimiser l’efficacité du réseau et accompagner le renouveau de ce secteur d’Argenteuil.