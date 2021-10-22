Secteur Bezons

De Bezons à Cormeilles-en-Parisis : le végétal au cœur du tracé

Sur l’avenue Gabriel Péri (RD 392), axe structurant reliant Bezons à Cormeilles-en-Parisis, le projet Bus Entre Seine place la végétalisation au cœur des aménagements. Un alignement d’arbres plantés continu avec des strates herbacées, en rive Est, offrira un cadre plus agréable et ombragé, propice à une circulation apaisée et à des déplacements piétons plus sûrs.

Une piste cyclable bidirectionnelle continue s’étendra depuis la place de l’Hôtel de Ville de Bezons jusqu’au giratoire des Coudrées. Le choix d’aménagement vise à optimiser l’espace en valorisant les placettes et élargissements existants pour créer des zones végétalisées de qualité.

Ce parti-pris paysager transforme la RD 392 en un véritable boulevard urbain, conciliant performance des bus, mobilité douce et cadre de vie agréable pour les riverains.