L'interview : Gilles Duquenoy, ingénieur agronome et chef de projet chez Île-de-France Nature

Lorsque vous avez pris connaissance du projet de Câble C1, quelles ont été vos premières réactions ?

Tout ce qui constitue La Végétale - des espaces boisés et naturels, des cheminements piétons et cyclables dans un paysage préservé - pouvait de prime abord paraître assez éloigné d'un projet de téléphérique urbain. Notre projet était déjà bien avancé et, face à nos inquiétudes, Île-de-France Mobilités s'est immédiatement engagé à mener un travail partenarial poussé afin de permettre une bonne intégration de l'infrastructure dans les espaces naturels, en recherchant des solutions techniques adaptées et sécurisées pour maintenir des arbres sous la ligne. Ce travail partenarial a été initié dès les premières études du téléphérique en 2014 et s'est poursuivi tout au long des différentes étapes du projet (schéma de principe, AVP, PRO...).

Pour vous, quels étaient les enjeux particuliers de l'insertion du Câble C1 dans la coulée verte ? Et comment ont-ils été traités entre le SMER et Île-de-France Mobilités ?

Le travail partenarial rapproché a par exemple permis d'adapter l'implantation et la hauteur des pylônes afin de préserver un maximum d'arbres et de préserver la biodiversité locale. La transplantation des arbres ne pouvant être conservés sous la ligne, des reboisements, la reconstitution de nouveaux milieux naturels comme des zones humides font également partie des actions positives menées en collaboration. Plus globalement, le design des pylônes et de leur fondation, l'architecture des stations et l'aménagement paysager des parvis ont été finement travaillés entre les architectes et paysagistes d'Île-de-France Mobilités et d'Île-de-France Nature qui conçoivent les aménagements pour le SMER.

Quels sont les bénéfices attendus par les usagers de la coulée verte avec le Câble C1 ?

La Végétale bénéficie bien sûr aux riverains pour leurs déplacements quotidiens mais elle constituera également un équipement majeur pour l'accès à la nature et pour les loisirs. Grâce au travail partenarial effectué, avec 3 stations directement accessibles depuis la voie verte, les deux projets participent d'un objectif commun d'amélioration de la qualité de vie des habitants. La Végétale constitue un accès privilégié au C1 pour les déplacements journaliers et le C1 forme un accès facile à La Végétale et à la ceinture verte francilienne pour les loisirs. Et ce d'autant que les vélos seront admis à bord des cabines !