Le calendrier et le financement
Les grandes étapes du projet
2019
Enquête publique et déclaration d'utilité publique
2022
Début des travaux concessionnaires (dévoiement de réseaux souterrains)
2023-2024
Travaux d'infrastructure : construction du téléphérique, des stations et de leurs aménagements
Mai à décembre 2025
Essais de circulation et marche à blanc
13 décembre 2025
Mise en service
Début 2026
Fin des travaux de finalisation autour des stations
Le projet du Câble C1 a d'abord connu une phase de concertation préalable puis une phase de concertation continue qui s'est poursuivie tout au long des études préliminaires en 2018. En 2019, le projet a ensuite été soumis à une enquête publique qui a permis l'obtention de la déclaration d'intérêt d'utilité publique.
L'infrastructure :
- La Région Île-de-France : 49%
- Le Département du Val-de-Marne : 30%
- L'État et l'Union européenne : 21%
L'exploitation et les cabines : Île-de-France Mobilités à 100%
Les financeurs du projet
- La modernisation des transports du quotidien est une priorité forte de l’État. Ainsi en investissant et en s’engageant sur les projets de transports collectifs (modernisation des RER, prolongements de lignes de métro, création ou extension de tramways et de lignes de bus en sites propres), l’État souhaite apporter aux Franciliens un réseau de transport plus performant, adapté à tous et permettant de réduire leurs temps de trajet. La création du Câble C1 dans le département du Val-de-Marne est financée à 21 % par l’État et l'Union européenne.
- Pour répondre à la demande de tous les usagers, la Région investit massivement pour moderniser et agrandir le réseau de transports en commun. Elle accompagne également le développement de la pratique quotidienne du vélo ainsi que les nouveaux usages de la route comme le covoiturage ou les voies réservées aux bus et taxis. Elle développe une politique résolue de lutte contre les bouchons et de soutien à l’innovation routière. Conjointement, avec Île-de-France Mobilités, la Région a engagé la révolution des transports depuis 2016 pour améliorer en profondeur les conditions de transport des Franciliens. La Région est le premier financeur du projet en apportant 49% du coût des travaux.
- Le Département du Val-de-Marne mène une politique en faveur des mobilités sur son territoire, grâce au développement des transports collectifs, des mobilités douces et à l’amélioration du trafic automobile. De nombreux projets sont ainsi engagés par le Département en tant que maître d’ouvrage ou financeur, qui contribueront à améliorer la qualité de vie des Val-de-Marnais. Le Département du Val-de-Marne assure 30 % du financement du Câble C1.
- Île-de-France Mobilités est le maître d’ouvrage du Câble C1. À ce titre, elle assure la cohérence technique et financière du projet et veille au respect du programme. En sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports, elle imagine, organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, Île-de- France Mobilités fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures), décide et pilote les projets de développement et de modernisation de tous les transports, investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Île-de-France Mobilités finance aussi à 100 % les cabines et le fonctionnement du Câble C1.