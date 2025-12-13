Les grandes étapes du projet

La modernisation des transports du quotidien est une priorité forte de l’État. Ainsi en investissant et en s’engageant sur les projets de transports collectifs (modernisation des RER, prolongements de lignes de métro, création ou extension de tramways et de lignes de bus en sites propres), l’État souhaite apporter aux Franciliens un réseau de transport plus performant, adapté à tous et permettant de réduire leurs temps de trajet. La création du Câble C1 dans le département du Val-de-Marne est financée à 21 % par l’État et l'Union européenne.

Pour répondre à la demande de tous les usagers, la Région investit massivement pour moderniser et agrandir le réseau de transports en commun. Elle accompagne également le développement de la pratique quotidienne du vélo ainsi que les nouveaux usages de la route comme le covoiturage ou les voies réservées aux bus et taxis. Elle développe une politique résolue de lutte contre les bouchons et de soutien à l’innovation routière. Conjointement, avec Île-de-France Mobilités, la Région a engagé la révolution des transports depuis 2016 pour améliorer en profondeur les conditions de transport des Franciliens. La Région est le premier financeur du projet en apportant 49% du coût des travaux.

Le Département du Val-de-Marne mène une politique en faveur des mobilités sur son territoire, grâce au développement des transports collectifs, des mobilités douces et à l’amélioration du trafic automobile. De nombreux projets sont ainsi engagés par le Département en tant que maître d’ouvrage ou financeur, qui contribueront à améliorer la qualité de vie des Val-de-Marnais. Le Département du Val-de-Marne assure 30 % du financement du Câble C1.