Le téléphérique génèrera-t-il des nuisances sonores ?

Une grande attention a été portée dans la conception du projet, depuis ses prémisses pour limiter au maximum les émissions sonores. Toutes les mesures et dispositifs œuvrant en ce sens ont été déployées :

sélection du type de câble,

sélection du système de motorisation le plus silencieux,

localisation de la motorisation au sein de la station la plus éloignée des habitations (à Temps Durables),

isolation phonique des stations et des toitures.

Afin de s’assurer que le bruit émis par le câble ne constitue pas une nuisance pour les riverains, un suivi des niveaux sonores aux abords du téléphérique sera mené après sa mise en service, puis régulièrement les 10 premières années d’exploitation.