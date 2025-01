Clôture de l’enquête publique : merci pour votre participation !

Date de publication: 3 mars 2022

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de prolongement du métro 1 à Val de Fontenay s’est tenue du 31 janvier au 2 mars 2022.

Plus de 7 000 avis ont été déposés sur le registre électronique ou par mail, sans compter les avis transmis par courrier ou sur les registres papier. Île-de-France Mobilités et la RATP tiennent à remercier toutes les personnes qui ont participé et qui ont pris le temps de formuler leurs avis et leurs propositions.

La commission d’enquête indépendante va désormais rédiger le rapport sur le déroulement de l’enquête publique et rendra son avis sur le projet prochainement. Celui-ci sera rendu public sur le site internet du projet https://val-de-fontenay.metro-ligne1.fr/ et relayé dans les communes concernées.