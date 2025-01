La concertation c’est maintenant !

Date de publication: 30 octobre 2014

La concertation sur le prolongement du Métro ligne 1 se déroule du 10 novembre 2014 au 10 janvier 2014, sous l’égide d’une garante, Mme Claude Brévan, nommée par la CNDP.

Le STIF et la RATP, en collaboration avec les partenaires Etat et Région Île-de-France, souhaitent mener cette concertation avec les habitants, les usagers des transports collectifs, les élus, les acteurs associatifs et économiques du territoire pour :

recueillir leurs avis sur les grands principes et les objectifs du projet ;

répondre à leurs interrogations ;

enrichir le projet en intégrant au mieux leurs besoins et leurs attentes pour élaborer des solutions partagées.

N’hésitez pas à exprimer votre avis sur le projet :