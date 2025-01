Date de publication: 20 octobre 2016

Lors de la commission de suivi du 19 octobre 2016 réunissant les partenaires et les élus concernés par le prolongement du métro ligne1, le STIF a présenté les conclusions des études sur les variantes de station intermédiaire menées depuis un an avec la RATP et expliqué le choix du tracé passant par la station Grands Pêchers.

