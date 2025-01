Les études se poursuivent !

Date de publication: 16 octobre 2015

Suite à l’approbation du bilan de la concertation en juillet 2015, le Conseil du STIF du 8 octobre 2015 a approuvé une convention de financement d’un montant de 5,5 millions d’euros pour poursuivre les études sur le prolongement du Métro ligne 1 à Val de Fontenay. La Région Ile-de-France (70%) et l’Etat (30%) en assurent le financement.

Cette convention a pour objectif de couvrir le financement nécessaire à la réalisation des études de schéma de principe, du dossier d’enquête publique ainsi que la conduite de l’enquête publique.

Cette nouvelle étape du projet,comporte une première phase d’étude qui s’attachera à approfondir le tracé 1 passant par la station intermédiaire Grands Pêchers ainsi que le tracé alternatif passant par le secteur de Verdun, afin de vérifier leur faisabilité technique et leurs impacts sur les conditions de réalisation et d’exploitation. Le STIF fournira également l’évolution du trafic à l’horizon prévisionnel de la mise en service du prolongement et évaluera l’intérêt du tracé alternatif, avec un premier bilan socio-économique.

Ces compléments d’études nécessaires pour permettre le choix d’un tracé entre le tracé 1 passant par Grands Pêchers et le tracé alternatif desservant le secteur de Verdun permettront de finaliser un schéma de principe afin d’élaborer un dossier d’enquête publique sur la base d’un seul tracé.

Conformément à la décision du Conseil du STIF du 8 juillet 2015, un dispositif d’information continu du public, sera maintenu, notamment sur le choix du tracé qui sera retenu dans le schéma de principe.

Plus d’informations et des actualités sur ces études techniques à venir prochainement.