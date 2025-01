Plus de 220 personnes à la dernière réunion publique à Fontenay-sous-Bois

Date de publication: 18 décembre 2014

Plus de 220 personnes ont assisté à la troisième et dernière réunion publique qui s’est déroulée hier soir à l’École Michelet à Fontenay-sous-Bois.

Après une présentation du projet, un temps d’échanges a permis au public de poser des questions. De nombreuses interventions argumentées ont notamment porté sur la localisation des stations et sur le choix d’un tracé.

Téléchargez le diaporama de présentation

Cette réunion a été également l’occasion pour les maîtres d’ouvrage et la garante de tirer les premiers enseignements de la concertation.

Plus de 2 000 avis ont été recueillis à ce jour. Les expressions sont nombreuses sur l’opportunité du projet avec une majorité d’avis favorables. La concertation a aussi été marquée par les enjeux liés au calendrier, au financement et à l’amélioration des transports existants. Mais ce sont surtout les stations et les tracés qui vous ont fortement intéressés. Tous ont fait l’objet de remarques et de propositions qui seront pris en compte dans le bilan.

Nous remercions les nombreuses personnes qui ont participé aux rencontres publiques.

La concertation se poursuit jusqu’au 10 janvier. Ensuite, le STIF et la RATP analyseront tous les avis exprimés pour rédiger le bilan de la concertation.