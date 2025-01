Retour sur la rencontre voyageurs à la station Château de Vincennes

Date de publication: 10 décembre 2014

Le STIF et la RATP étaient présents hier en fin d’après-midi à la station Château de Vincennes et à la gare routière pour informer les usagers sur le projet. Ils remercient les voyageurs qui ont posé des questions et exprimé leurs points de vue. Des sujets variés ont alimenté les discussions : le calendrier du projet, la location des futures stations, les effets sur le fonctionnement de la Ligne 1 actuelle, etc.

Les avis émis lors de la rencontre seront pris en compte dans le bilan de la concertation.

Nous vous rappelons que la dernière réunion publique aura lieu mercredi 17 décembre à Fontenay-sous-Bois à 19h30.

Le compte-rendu de la rencontre.