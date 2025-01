Salle comble pour la 2ème réunion publique à Montreuil

Date de publication: 4 décembre 2014

Environ 250 personnes ont assisté à la deuxième réunion publique qui s’est déroulée hier soir au complexe sportif Arthur-Ashe à Montreuil dans le quartier Bel Air –Grands Pêchers. Après un temps de présentation du projet par le STIF et la RATP, de nombreuses questions ont été posées notamment sur les emplacements des stations et leurs accès, sur le réseau actuel de bus et sur les autres projets de transports envisagés sur le territoire (prolongement du tramway T1 à Val de Fontenay et le prolongement de la ligne 11 à Rosny Bois Perrier).

La prochaine réunion publique se déroulera à Fontenay-sous-Bois le mercredi 17 décembre 2014 à partir de 19h30 à l’école Michelet.

Téléchargez le diaporama de présentation du projet