Schéma de principe et dossier d’enquête publique approuvés

Date de publication: 10 décembre 2020

Le 9 décembre 2020, le Conseil d’Île-de-France Mobilités a approuvé le schéma de principe et le dossier d’enquête publique du projet de prolongement du Métro 1 jusqu’à Val de Fontenay.

Les études de schéma de principe ont permis d’approfondir le tracé et la position des stations selon une approche multicritères liée à l’offre de transports, l’environnement urbain, la faisabilité technique et le coût associé. Le projet prévoit :

-Une station Les Rigollots pour les habitants de Vincennes et de Fontenay-sous-Bois situés autour du carrefour des Rigollots, au croisement de l’avenue de la République et de l’avenue de Stalingrad, notamment pour sa bonne visibilité, et son impact limité sur la RD 143 lors des travaux.

-Une station Grands Pêchers au sud de Montreuil et en limite avec Fontenay-sous-Bois offrant ainsi une nouvelle possibilité de transports pour les habitants et la desserte des équipements de ce secteur (établissements scolaires et universitaires et équipements sportifs notamment).

-Une station Val de Fontenay au cœur du pôle d’échanges multimodal. Elle sera située à proximité de la future gare du Métro 15 Est et des RER A et E, ainsi que du futur terminus du T1 prolongé. Cette station offrira donc de nombreuses possibilités de correspondances pour se déplacer plus facilement.

Les parties prenantes du projet (Etat, Région Île-de-France, collectivités, communes, établissements publics territoriaux et départements) ont été associées à ces études et aux décisions.

La prochaine étape ?

Le dossier d’enquête publique, sera instruit par le Préfet du Val-de-Marne. Ce dossier présente les différentes études menées, le projet de manière détaillée et l’impact de celui-ci sur l’environnement. Il pourra être consulté et faire l’objet d’observations par le public lors de l’enquête publique menée sous l’égide d’une commission d’enquête.

L’enquête publique est envisagée au second semestre 2021.

>> Télécharger, la délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités et le schéma de principe en intégralité.