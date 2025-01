Une rencontre à Val de Fontenay riche en échanges

Date de publication: 19 novembre 2014

Le STIF et la RATP tiennent à remercier les voyageurs qui ont été nombreux à échanger sur les caractéristiques du projet et exprimer leurs points de vue. Des sujets variés ont alimenté les discussions : opportunité du projet, tracé préférentiel, calendrier du projet, etc. Les avis émis lors de la rencontre seront pris en compte dans le bilan de la concertation et la suite des études.

Le compte-rendu de la rencontre