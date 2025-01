Un moment de convivialité au marché Diderot

Date de publication: 24 novembre 2014

Les questions et expressions sur le prolongement du Métro ligne 1 à Val de Fontenay ont été nombreuses samedi 22 novembre matin au marché Diderot à Vincennes. Le STIF et la RATP remercient les nombreuses personnes venues se renseigner sur le stand dédié au projet. Divers avis ont été formulés : localisation de la station Rigollots, planning de réalisation, date de mise en service, financement, etc.

Les avis émis lors de la rencontre seront pris en compte dans le bilan de la concertation et la suite des études.

Le compte-rendu de la rencontre