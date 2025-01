Un public nombreux pour la 1ère réunion publique

Date de publication: 25 novembre 2014

Environ 180 personnes ont assisté à la première réunion publique qui s’est déroulée hier soir à Vincennes. Après un temps de présentation du projet par le STIF et la RATP, de nombreuses questions ont été posées sur les thèmes de la réorganisation du réseau de bus à la mise en service du prolongement, de l’amélioration du réseau de transports existants, des tracés proposés à la concertation, des nuisances liées aux travaux, du financement et des rôles des maîtres d’ouvrage, etc.

La prochaine réunion publique se déroulera à Montreuil le mardi 2 décembre 2014.