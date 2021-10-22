Correspondances

Les lignes de RER A et RER E

La ligne de RER A est la plus fréquentée du réseau de transports d’Île-de-France. Elle transporte plus d’1 million de voyageurs par jour, dont 600 000 environ sur les parties de la ligne situées à l’est de Châtelet – Les Halles. Axe ouest-est structurant la région Île-de-France, elle dessert les principaux pôles du cœur d’agglomération. Vincennes est la dernière gare du tronc commun du RER A. Fontenay-sous-Bois et Val de Fontenay se situent chacune sur une des deux branches est de la ligne (respectivement en directions de Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée).

La ligne de RER E dessert l’est de la région Île-de-France sur un axe nord-sud. La gare de Val de Fontenay est desservie par la branche Noisy-le-Sec – Tournan, permettant une liaison vers Haussmann-Saint-Lazare, en passant par les Gares du Nord et de l’Est. Le projet de prolongement du RER E, intitulé projet Eole, consiste à prolonger la ligne E du RER depuis l’actuelle gare terminus Haussmann-Saint-Lazare à Paris jusqu’à Nanterre la Folie en 2022 puis jusqu’à Mantes-la-Jolie à horizon 2024.